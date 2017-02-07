Анонс «Ведомостей» на 8 февраля 2017 года

В завтрашнем номере газеты и на сайте www.vedomosti.ru вы сможете узнать подробности о том, что

уволен второй губернатор из черного списка, кто может стать следующим;

налоговая взяла в разработку банкротов;

российские и зарубежные компании ценят в менеджерах совершенно разные качества.

А также читайте эксклюзив «Ведомостей»: африканский мультимиллионер резко обеднел, разведясь с женой

и статью на полосе «Комментарии»: проблемы явки на президентские выборы не существует.

И это лишь малая часть информации, которую предлагают вам завтрашние «Ведомости».