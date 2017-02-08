Крупный бизнес выступил против утильсбора на продукцию машиностроения - «Коммерсантъ»

Инициатива Минпромторга о введении утилизационного сбора на продукцию тяжелого машиностроения и станкостроения вызвала критику крупного бизнеса, пишет «Коммерсантъ». В конце января РСПП направил в министерство письмо с перечислением негативных последствиях принятия такого решения.

Утилизационный сбор фактически станет дополнительным налогом, хотя правительство ввело мораторий на новые неналоговые платежи, подчеркивают в РСПП. Он приведет к росту цен и издержек предприятий, что затормозит технологическое переоснащение российских компаний и снизит их конкурентоспособность.

Дополнительная нагрузка от нового сбора на угольную промышленность составит более 3 млрд руб. в 2017-2019 гг., на горнорудную промышленность и металлургию — более 15 млрд руб. в год, на нефтяную и газовую промышленность — более 37 млрд руб. в год, считают в РСПП. В результате рост себестоимости может снизить поступления от налога на прибыль до 10,5 млрд руб. в год. Промышленники предлагают отказаться от введения нового сбора, и выяснить эффективность действующих утильсборов на колесные транспортные средства (шасси) и самоходные машины.

Минпромторг готово отказаться от сбора в отношении почти не выпускаемого в России оборудования и российских машин, у которых почти нет конкурентов в импортными аналогами. Минрстерство считает, что утильсбор в 7% увеличит доходы бюджета на 57,4 млрд руб. в год., что приведет к росту цен на продукцию всего на 0,14%. В РСПП называют эти расчеты некорректными.

Замминистра Василий Осьмаков заявил изданию, что условия введения сбора продолжают обсуждаться. «Мы вернемся к рассмотрению этого вопроса уже в рамках обсуждения бюджета на период 2018-2020 гг.»,— пообещал он.