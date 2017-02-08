Лавров: Москва готова к совместным энергопроектам в Арктике с другими странами

Россия готова к совместным проектам в сфере энергетики в российской Арктике с другими странами региона. Об этом говорится в приветствии министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова участникам заседания руководящего комитета Арктического экономического совета, сообщает «РИА Новости».

«Неизменно открыты для широкого взаимовыгодного сотрудничества с нашими соседями в Арктике, в том числе для совместной реализации проектов в Арктической зоне Российской Федерации по самому широкому спектру направлений — от транспорта и энергетики до туризма и экологии», — отмечает Лавров.