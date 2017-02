ФАС договорилась с Маеrsk по делу о картелях

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) договорилась с перевозчиком A.P.Moller-Maersk A/S (Дания) о мировом соглашении по делу о картеле на рынке контейнерных перевозок, сообщила пресс-служба ведомства. «ФАС подписала с Maersk и еще одной компанией мировое соглашение, в стадии переговоров еще с тремя участниками дела», - сказал представитель ФАС.

Maersk выплатит около $239 000, штраф на $12 млн будет отменен, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на компанию. Ранее ФАС назначила Maersk штраф по делу о картеле на рынке контейнерных перевозок в размере 722 млн руб., общий штраф на всех участников дела составляет 1,5 млрд руб.

В декабре 2015 г. регулятор признал A.P.Moller-Maersk A/S (Дания), CMA CGM SA (Франция), Hyundai Merchant Marine Co., LTD (Корея), Orient Overseas Container Line Limited (Гонконг), Evergreen Marine Corp. Ltd. (Тайвань) виновными в совершении согласованных действий, которые привели к установлению надбавок (General Rate Increase, GRI) к ставкам фрахта на рынке линейных контейнерных перевозок.

Компании обратились в суд с требованием признать незаконными и отменить решения ФАС. Однако в начале осени Арбитражный суд Москвы поддержал решение антимонопольной службы, выявившей картельный сговор ряда крупнейших морских контейнерных перевозчиков. В декабре ФАС сообщила о возможности мирового соглашения с Maersk и Evergreen.

Контейнерные линии были признаны нарушившими закон о защите конкуренции за согласованные надбавки к ставкам фрахта на рынке контейнерных перевозок грузов в контейнерах на направлении Дальний Восток/Юго-Восточная Азия - Россия (Санкт-Петербург, Усть-Луга) в 2012-2013 гг. В результате средние ставки фрахта на линии Шанхай - Северная Европа в 2012 г. составили $1351 за TEU, в 2013 г. - $1084 за TEU, хотя еще в 2011 г. они были на уровне $881 за TEU.