Московская биржа объявила дату начала торгов акциями «Детского мира»

Московская биржа сегодня сообщила, что торги обыкновенными акциями ПАО «Детский мир» начнутся 10 февраля 2017 г. с торговым кодом DSKY. Акции компании включены в первый (высший) уровень котировального списка.

Крупнейший в России продавец товаров для детей – «Детский мир» – разместился на Московской бирже по нижней границе ценового диапазона – 85 руб. за акцию, книга заявок закрыта во вторник 7 февраля. Общий объем предложения составил приблизительно 21,1 млрд руб. в случае полного исполнения опциона дополнительного размещения или приблизительно 18,4 млрд руб., не включая опцион дополнительного размещения. На момент начала размещения свою рыночную капитализацию компания оценила примерно в 62,8 млрд руб.