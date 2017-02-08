UC Rusal зарегистрировала в Шанхае проспект эмиссии панда-бондов на 10 млрд юаней

UC Rusal зарегистрировала на Шанхайской фондовой бирже проспект эмиссии облигаций, номинированных в юанях (panda bonds), общим объемом до 10 млрд юаней ($1,5 млрд) сроком на семь лет. Это передает «Прайм» со ссылкой на сообщение компании. Агентство напоминает, что panda bonds - облигации, размещаемые иностранными компаниями и банками на внутреннем рынке Китая в юанях.

«Rusal станет первой зарубежной компанией с основными производственными активами за пределами КНР, облигации которой могут быть предложены инвесторам на долговом рынке КНР путем размещения на Шанхайской фондовой бирже. В течение 12 месяцев с момента регистрации проспекта Rusal может принять решение о размещении», - отмечается в сообщении компании. Полученные от размещения средства компания планирует направить, в том числе, на закупку в Китае необходимого сырья для своих предприятий.