Дайджест Financial Times и The Wall Street Journal от 8 февраля 2017 года

Политика

Социал-демократ Мартин Шульц, претендующий на пост канцлера Германии, принялся критиковать президента США Дональда Трампа, называя его атаки на Европу атаками на Германию. Такая риторика помогает его партии набирать популярность, даже опережая партию Ангелы Меркель впервые за много лет, так как отношение немцев к Вашингтону резко ухудшилось после победы Трампа на выборах, показывают опросы читать на WSJ.com

В США в апелляционном суде во вторник прошли слушания по поводу иммиграционного указа президента Дональда Трампа. Ожидается, что суд вынесет решение на этой неделе читать на WSJ.com читать на FT.com

Иванка Трамп помогала управлять трастом дочерей Руперта Мердока, говорят знакомые с ситуацией люди. Это подчеркивает связь между семьей Трампа и медимагнатом, владеющим каналом Fox News читать на FT.com

Экономика

МВФ во вторник предупредил, что вряд ли скоро согласится участвовать в программе предоставления помощи Греции. Фонд призывает Афины и европейских кредиторов сначала договориться о списании значительной части долга и более реалистичных целях по бюджетному профициту читать на WSJ.com

Европейские гособлигации с долгим сроком погашения продолжают пользоваться спросом, несмотря на рост политических рисков и возможное ускорение инфляции читать на WSJ.com

Из-за роста антиглобалистских настроений в Европе инвесторы снова обращают внимание на риск того, что номинированные в евро гособлигации могут быть переденоминированы в национальные валюты читать на FT.com

Американские компании рефинансировали займы более чем на $100 млрд в январе из-за ожидаемого роста процентных ставок. В последние месяцы компании договорились с банками об изменении условий займов, что позволит им экономить в год более $1 млрд на процентных платежах читать на WSJ.com

Республиканцы надеются воспользоваться возможностью провести налоговую реформу в США. Но они встречают сопротивление со стороны ритейлеров и других компаний, которые выступают против налога на импорт читать на WSJ.com

Международный бизнес делает ставку на восстановление бразильской экономики. Прямые иностранные инвестиции в декабре составили $15,4 млрд – рекорд для этого месяца читать на FT.com

Индустрия

Rio Tinto снова получила прибыль по итогам 2016 г. благодаря восстановлению цен на сырье. Поэтому компания объявила о выплате более высоких, чем ожидалось, дивидендов и выкупе акций на $500 млн читать на WSJ.comчитать на FT.com

Рабочие самого крупного в мире медного рудника, контролируемого BHP Billiton, должны устроить забастовку в четверг. Есть риск, что это спровоцирует забастовки на других рудниках, и это уже поспособствовало росту цен на медь читать на WSJ.com

Правительство Канады наконец согласилось одолжить около $283 млн производителю самолетов и поездов Bombardier. Но это намного меньше $1 млрд, который просила компания читать на WSJ.com читать на FT.com

Австрийский производитель стали Voestalpine построит экспериментальный завод по производству водорода. Компания хочет заменить водородом коксующийся уголь на своем производстве, чтобы снизить выбросы углекислого газа читать на FT.com

Автомобили

Volkswagen создал подразделение Electrify America. Оно будет отвечать за его инвестиции в размере $2 млрд в автомобили с нулевым уровнем выбросов. Концерн пообещал это сделать после «дизельгейта» читать на WSJ.com

Ford Motor впервые почти за 15 лет обновил линейку крупных кроссоверов Expedition и Lincoln Navigator, чтобы стать более конкурентоспособным в этом сегменте читать на WSJ.com

Высокая прибыль General Motors во многом обусловлена тем, что компания имеет заводы в Мексике. Предлагаемый Трампом налог на импорт может значительно снизить маржу компании в Северной Америке читать на WSJ.com

Финансы

Инвестбанк Moelis был выбран единственным независимым советником Saudi Aramco при проведении IPO. В том числе он поможет компании выбрать андеррайтеров читать на WSJ.com читать на FT.com

Ожидалось, что финансовые рынки развивающихся стран пострадают в случае победы Трампа на выборах. Но пока они показывают сильный рост, так как инвесторы сосредоточились на экономических перспективах этих стран, недооценности их акций и росте цен на сырье читать на WSJ.com

Руководитель инвестбанковского подразделения Deutsche Bank Джеффри Арвин ведет переговоры о том, чтобы покинуть свой пост. Занять его место может финансовый директор Маркус Шенк читать на WSJ.com

Участники рынка деривативов призвали регуляторов отложить вступление в силу новых правил, которое намечено на 1 марта. Многие организации до сих пор не готовы к новым правилам, поэтому рискуют лишиться доступа к рынку читать на FT.com

Крупный план

Финансовые аналитики рискуют потерять работу, так как банки и брокерские компании вынуждены сокращать расходы и выполнять новые требования регуляторов читать на FT.com

Технологии

Представители технологической отрасли обеспокоены, что соглашение о передаче данных европейских пользователей в США окажется под угрозой, если Трамп вдруг решит подписать указ, который не позволит гарантировать их конфиденциальность читать на WSJ.com

Twitter предпринимает больше шагов для борьбы с оскорблениями в своем сервисе и пишущими их пользователями. До сих пор компания не очень в этом преуспела, говорят эксперты читать на WSJ.com читать на FT.com

Индийские IT-компании планируют отправить делегацию в США, чтобы выступить против планов Вашингтона сократить выдачу виз высококвалифицированным работникам. Эти визы в основном получают индийцы, которых компании отправляют работать с американскими клиентами читать на FT.com

Сеть сайтов Dark Web, используемая хакерами для анонимного обмена информацией, сама подверглась кибератаке. Значительная ее часть вышла из строя в пятницу и так и не заработала по состоянию на вечер понедельника читать на WSJ.com

Медиабизнес

На квартальных результатах Walt Disney снова негативно сказалось снижение рейтингов ESPN. Гендиректор Disney Боб Айгер дал понять, что может остаться на своем посту и после 2018 г., на который запланирован его уход читать на WSJ.com читать на FT.com

Издательство Merdith и группа инвесторов во главе Эдгаром Бронфманом-младшим и Access Industries Лена Блаватника становятся ближе к покупке Time Inc. Они подписали с последней соглашения о неразглашении конфиденциальной информации и должны будут встретиться с ее руководителями читать на WSJ.com

Потребительский рынок

IPO «Детского мира», в результате которого ритейлер был оценен примерно в $1 млрд, свидетельствует об уверенности инвесторов в российской экономике. Это первое крупное IPO в стране с 2014 г. читать на WSJ.com

Цены на каучук на фьючерсном рынке выросли вдвое с августа из-за китайских спекулянтов. Из-за этого вынуждены повышать цены на свою продукцию различные компании – от производителя шин Goodyear до производителя презервативов Karex читать на WSJ.com

Более 150 руководителей биотехнологических компаний подписали письмо, направленное против иммиграционного указа Трампа. Они утверждают, что указ угрожает развитию отрасли медицинских исследований в США читать на WSJ.com читать на FT.com

Dow Chemical и DuPont предложили продать некоторые свои подразделения, чтобы Еврокомиссия одобрила их слияние читать на WSJ.com

L'Oreal думает о продаже примерно за 1 млрд евро своего британского подразделения The Body Shop, испытывающего проблемы, говорят знакомые с ситуацией люди. Компания может сообщить об этом в четверг, когда представит годовой отчет читать на FT.com

Основатель Dyson сэр Джеймс Дайсон рассказал FT, что компания, известная своими вакуумными пылесосами, намерена разрабатывать и применять передовые технологии, включая искусственный интеллект и робототехнику читать на FT.com

Недвижимость

Брюссель, долгое время считавшийся скучным городом бюрократов, начал привлекать стартапы благодаря относительно низким ценам на недвижимость и высокому уровню жизни. Владельцы коворкингов считают, что город может привлечь компании из Лондона после Brexit читать на FT.com

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