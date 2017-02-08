Дайджест Financial Times и The Wall Street Journal от 8 февраля 2017 года
Политика
Социал-демократ Мартин Шульц, претендующий на пост канцлера Германии, принялся критиковать президента США Дональда Трампа, называя его атаки на Европу атаками на Германию. Такая риторика помогает его партии набирать популярность, даже опережая партию Ангелы Меркель впервые за много лет, так как отношение немцев к Вашингтону резко ухудшилось после победы Трампа на выборах, показывают опросы читать на WSJ.com
В США в апелляционном суде во вторник прошли слушания по поводу иммиграционного указа президента Дональда Трампа. Ожидается, что суд вынесет решение на этой неделе читать на WSJ.com читать на FT.com
Иванка Трамп помогала управлять трастом дочерей Руперта Мердока, говорят знакомые с ситуацией люди. Это подчеркивает связь между семьей Трампа и медимагнатом, владеющим каналом Fox News читать на FT.com
Экономика
МВФ во вторник предупредил, что вряд ли скоро согласится участвовать в программе предоставления помощи Греции. Фонд призывает Афины и европейских кредиторов сначала договориться о списании значительной части долга и более реалистичных целях по бюджетному профициту читать на WSJ.com
Европейские гособлигации с долгим сроком погашения продолжают пользоваться спросом, несмотря на рост политических рисков и возможное ускорение инфляции читать на WSJ.com
Из-за роста антиглобалистских настроений в Европе инвесторы снова обращают внимание на риск того, что номинированные в евро гособлигации могут быть переденоминированы в национальные валюты читать на FT.com
Американские компании рефинансировали займы более чем на $100 млрд в январе из-за ожидаемого роста процентных ставок. В последние месяцы компании договорились с банками об изменении условий займов, что позволит им экономить в год более $1 млрд на процентных платежах читать на WSJ.com
Республиканцы надеются воспользоваться возможностью провести налоговую реформу в США. Но они встречают сопротивление со стороны ритейлеров и других компаний, которые выступают против налога на импорт читать на WSJ.com
Международный бизнес делает ставку на восстановление бразильской экономики. Прямые иностранные инвестиции в декабре составили $15,4 млрд – рекорд для этого месяца читать на FT.com
Индустрия
Rio Tinto снова получила прибыль по итогам 2016 г. благодаря восстановлению цен на сырье. Поэтому компания объявила о выплате более высоких, чем ожидалось, дивидендов и выкупе акций на $500 млн читать на WSJ.comчитать на FT.com
Рабочие самого крупного в мире медного рудника, контролируемого BHP Billiton, должны устроить забастовку в четверг. Есть риск, что это спровоцирует забастовки на других рудниках, и это уже поспособствовало росту цен на медь читать на WSJ.com
Правительство Канады наконец согласилось одолжить около $283 млн производителю самолетов и поездов Bombardier. Но это намного меньше $1 млрд, который просила компания читать на WSJ.com читать на FT.com
Австрийский производитель стали Voestalpine построит экспериментальный завод по производству водорода. Компания хочет заменить водородом коксующийся уголь на своем производстве, чтобы снизить выбросы углекислого газа читать на FT.com
Автомобили
Volkswagen создал подразделение Electrify America. Оно будет отвечать за его инвестиции в размере $2 млрд в автомобили с нулевым уровнем выбросов. Концерн пообещал это сделать после «дизельгейта» читать на WSJ.com
Ford Motor впервые почти за 15 лет обновил линейку крупных кроссоверов Expedition и Lincoln Navigator, чтобы стать более конкурентоспособным в этом сегменте читать на WSJ.com
Высокая прибыль General Motors во многом обусловлена тем, что компания имеет заводы в Мексике. Предлагаемый Трампом налог на импорт может значительно снизить маржу компании в Северной Америке читать на WSJ.com
Финансы
Инвестбанк Moelis был выбран единственным независимым советником Saudi Aramco при проведении IPO. В том числе он поможет компании выбрать андеррайтеров читать на WSJ.com читать на FT.com
Ожидалось, что финансовые рынки развивающихся стран пострадают в случае победы Трампа на выборах. Но пока они показывают сильный рост, так как инвесторы сосредоточились на экономических перспективах этих стран, недооценности их акций и росте цен на сырье читать на WSJ.com
Руководитель инвестбанковского подразделения Deutsche Bank Джеффри Арвин ведет переговоры о том, чтобы покинуть свой пост. Занять его место может финансовый директор Маркус Шенк читать на WSJ.com
Участники рынка деривативов призвали регуляторов отложить вступление в силу новых правил, которое намечено на 1 марта. Многие организации до сих пор не готовы к новым правилам, поэтому рискуют лишиться доступа к рынку читать на FT.com
Крупный план
Финансовые аналитики рискуют потерять работу, так как банки и брокерские компании вынуждены сокращать расходы и выполнять новые требования регуляторов читать на FT.com
Технологии
Представители технологической отрасли обеспокоены, что соглашение о передаче данных европейских пользователей в США окажется под угрозой, если Трамп вдруг решит подписать указ, который не позволит гарантировать их конфиденциальность читать на WSJ.com
Twitter предпринимает больше шагов для борьбы с оскорблениями в своем сервисе и пишущими их пользователями. До сих пор компания не очень в этом преуспела, говорят эксперты читать на WSJ.com читать на FT.com
Индийские IT-компании планируют отправить делегацию в США, чтобы выступить против планов Вашингтона сократить выдачу виз высококвалифицированным работникам. Эти визы в основном получают индийцы, которых компании отправляют работать с американскими клиентами читать на FT.com
Сеть сайтов Dark Web, используемая хакерами для анонимного обмена информацией, сама подверглась кибератаке. Значительная ее часть вышла из строя в пятницу и так и не заработала по состоянию на вечер понедельника читать на WSJ.com
Медиабизнес
На квартальных результатах Walt Disney снова негативно сказалось снижение рейтингов ESPN. Гендиректор Disney Боб Айгер дал понять, что может остаться на своем посту и после 2018 г., на который запланирован его уход читать на WSJ.com читать на FT.com
Издательство Merdith и группа инвесторов во главе Эдгаром Бронфманом-младшим и Access Industries Лена Блаватника становятся ближе к покупке Time Inc. Они подписали с последней соглашения о неразглашении конфиденциальной информации и должны будут встретиться с ее руководителями читать на WSJ.com
Потребительский рынок
IPO «Детского мира», в результате которого ритейлер был оценен примерно в $1 млрд, свидетельствует об уверенности инвесторов в российской экономике. Это первое крупное IPO в стране с 2014 г. читать на WSJ.com
Цены на каучук на фьючерсном рынке выросли вдвое с августа из-за китайских спекулянтов. Из-за этого вынуждены повышать цены на свою продукцию различные компании – от производителя шин Goodyear до производителя презервативов Karex читать на WSJ.com
Более 150 руководителей биотехнологических компаний подписали письмо, направленное против иммиграционного указа Трампа. Они утверждают, что указ угрожает развитию отрасли медицинских исследований в США читать на WSJ.com читать на FT.com
Dow Chemical и DuPont предложили продать некоторые свои подразделения, чтобы Еврокомиссия одобрила их слияние читать на WSJ.com
L'Oreal думает о продаже примерно за 1 млрд евро своего британского подразделения The Body Shop, испытывающего проблемы, говорят знакомые с ситуацией люди. Компания может сообщить об этом в четверг, когда представит годовой отчет читать на FT.com
Основатель Dyson сэр Джеймс Дайсон рассказал FT, что компания, известная своими вакуумными пылесосами, намерена разрабатывать и применять передовые технологии, включая искусственный интеллект и робототехнику читать на FT.com
Недвижимость
Брюссель, долгое время считавшийся скучным городом бюрократов, начал привлекать стартапы благодаря относительно низким ценам на недвижимость и высокому уровню жизни. Владельцы коворкингов считают, что город может привлечь компании из Лондона после Brexit читать на FT.com
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