Крупнейший нефтетрейдер выплатил сотрудникам $820 млн в виде дивидендов

Нидерландская Vitol Group, крупнейший независимый нефтетрейдер в мире, выплатила топ-менеджерам и другим сотрудникам в 2015 г. $820 млн в виде дивидендов. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на документы, которые компания подала финансовому регулятору Нидерландов.

Vitol – частная компания, и около 350 высокопоставленных сотрудников являются ее акционерами. Чистая прибыль Vitol в 2015 г. составила $1,6 млрд, сообщается в документах. В прошлом году финансовый директор Vitol Джефф Деллапина говорил Bloomberg, что в течение последних 10 лет компания инвестирует в развитие бизнеса около 50% прибыли, считая это достаточным.

Дивидендные выплаты сотрудникам произведены в дополнение к зарплатам и бонусам. Всего в 2008-2015 гг. акционерам Vitol было выплачено $6,4 млрд.