«Газпром» закупил трубы на 14 млрд рублей

ООО «Газпром комплектация» закупило 144 000 т труб большого диаметра (ТБД) для проведения ремонтных работ на сумму 14 млрд руб., сообщила компания.

При стартовой цене всех лотов в 14,022 млрд руб. снижение цены контрактов по итогам аукциона на понижение составило 126 млн руб., или 0,89%.

Выксунский металлургический завод Объединенной металлургической компании (ОМК) получил лоты на 2,925 млрд руб. (21% от всей стоимости закупки), «Челябинский трубопрокатный завод» (ЧТПЗ) - на 2,887 млрд руб. (21%), «Трубная металлургическая компания» (ТМК) - на 2,311 млрд руб. (17%), ООО «Трубные инновационные технологии» - на 4 млрд руб. и Ижорский трубный завод «Северстали» - на 1,767 млрд руб. (13% объема закупки).

Впереди в феврале новые, еще более крупные аукционы на закупку труб, в том числе для магистрали «Сила Сибири». Всего в январе-феврале «Газпром» запланировал провести закупки труб на общую сумму свыше 70 млрд руб.