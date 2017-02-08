РФПИ создал консорциум международных инвесторов для участия в размещении «Фосагро»

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) сформировал консорциум инвесторов для участия в размещении акций российского производителя фосфорных удобрений «Фосагро», заявил генеральный директор фонда Кирилл Дмитриев.

Совместно с РФПИ в рамках данного консорциума в приобретении миноритарного пакета ценных бумаг одного из крупнейших в мире производителей минеральных удобрений примут участие шесть ведущих суверенных фондов из стран Азии и Ближнего Востока и ряд других инвесторов.

«Мы верим в привлекательность российского фондового рынка и совместно с иностранными партнерами готовы принимать участие во многих значимых размещениях. SPO (вторичное размещение акций) бумаг "Фосагро" стало хорошей возможностью для нас и наших международных партнеров инвестировать в одного из ведущих мировых производителей минеральных удобрений, который отличается самым низким уровнем себестоимости производства в отрасли и обладает существенным экспортным потенциалом. Мы верим в продолжающийся рост компании и дальнейшее укрепление ее позиций на российском и мировом рынках», - заявил Дмитриев.