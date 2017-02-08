«Еврохим» получил 8,74 млрд рублей от продажи доли в ММТП

«Еврохим» получил 8,74 млрд руб. ($143 млн) от продажи компании СУЭК доли Мурманском морском торговом порту (ММТП), соглашение о сделке было достигнуто в декабре 2016 г. Как следует из отчетности «Еврохима» по МСФО, часть этой суммы в размере 5,12 млрд руб. была получена в 2016 г., оставшаяся - в январе 2017 г.

Как поясняли ТАСС в «Еврохиме», компания «продает СУЭК часть своих акций порта по рыночной цене». Одновременно «Еврохим» привлек вексельный заем у ВТБ на аналогичную сумму.

До момента сделки «Еврохим» владел 37% акций порта, 39,3% акций принадлежали СУЭК. При этом оба актива принадлежат одному акционеру - бизнесмену Андрею Мельниченко, который контролирует 90% «Еврохима» и около 92% СУЭК.