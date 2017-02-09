Возбуждено дело о хищении у «Газпром нефти» 2 млрд рублей – «Коммерсантъ»

Дело о мошенничестве в особо крупном размере – 2 млрд руб. – возбуждено следователями УВД по Центральному округу Москвы по итогам совместной проверки подразделений ФБС и МВД, пишет «Коммерсантъ». Расследование ведется в отношении «неустановленных лиц» из числа руководства и сотрудников компании «Сервис-терминал» с головным офисом в Ярославле.

По договору от 2003 г. «Сервис-терминал», входящий в реестр таможенных представителей, занимался оплатой таможенных счетов «Газпром нефти». В течение 2011 г. нефтяники перевели на счета брокера в Глобэксбанк более 58,1 млрд руб., но отчитаться он смог лишь о 46,8 млрд руб. По данным следствия, из оставшихся 11,3 млрд руб. около 2 млрд руб. были переведены сотрудниками компании на счета офшорных фирм.

Летом 2016 г. «Газпром нефть» обратилась в арбитраж с иском примерно на 10 млрд руб. о необоснованном обогащении. «Сервис-терминал» также подал в ярославский арбитраж заявление о банкротстве в августе 2016 г. В числе его кредиторов – несколько таможенных органов, из которых самый большой долг приходится на Центральную энергетическую таможню – более 83 млн руб.

Активы «Сервис-терминала», как следует из судебных документов, в 2015 г. составляли 12,5 млрд руб., из которых около 11,5 млрд руб. приходится на дебиторскую задолженность. Она образовалась, в частности, благодаря перекредитованию. Так, процентный заем в декабре 2011 г. получило ООО «Форт Стейтон», поручителем по которому выступал экс-владелец банка «Глобэкс» Анатолий Мотылев. Но долг не удалось взыскать и с него. В решении апелляционной инстанции Мосгорсуда от 2016 г. говорится, что «возвращать долг» ни он, ни ООО «не собираются», а Мотылев «покинул Россию и скрылся от своих обязательств».