Дайджест Financial Times и The Wall Street Journal от 9 февраля 2017 года

Политика

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд в интервью FT пожаловалась на «непредсказуемость» России и заявила, что ее страна «не боится», так как считает себя равноправным членом НАТО читать на FT.com

Тед Мэллок, которого называют возможным будущим послом США в ЕС, приукрасил некоторые детали своей автобиографии. Например, он написал в ней, что его документальный фильм был номинирован на премию «Эмми», а сам он посвящен в рыцари королевой Великобритании. Но эти факты легко опровержимы читать на FT.com

Абу Ахмада (ненастоящее имя), который помогал сирийским повстанцам получать оружие от США и планировал их операции, называли «человеком ЦРУ» в Сирии. FT пообщалась с ним и рассказала историю его подъема и падения, которая позволяет узнать, как ЦРУ действовало в Сирии читать на FT.com

Экономика

В правительстве Греции появились разногласия о том, как выйти из тупика в переговорах с кредиторами, из-за которого вновь заговорили о риске выхода страны из еврозоны. Одни чиновники призывают пойти на уступки, а другие – занимать жесткую позицию читать на WSJ.com

Профицит торгового баланса Германии достиг рекордного уровня в 2016 г. Но это может усилить споры между Вашингтоном и Берлином по поводу их торговых отношений читать на WSJ.com

Доходность британских гособлигаций намного ниже, чем у американских. Инвесторы делают ставку на то, что у США состояние экономики после избрания Трампа будет лучше, чем у Великобритании после Brexit читать на WSJ.com

Экспатрианты покидают Абу-Даби, поскольку правительство ОАЭ сокращает расходы и уровень жизни там ухудшается из-за низких цен на нефть читать на FT.com

Индустрия

Руководители горнодобывающих компаний надеются, что предлагаемая Трампом программа инфраструктурных инвестиций на $1 млрд поспособствует росту цен на сырье читать на WSJ.com

Несмотря на критику со стороны Трампа некоторые промышленные компании, например Rexnord, перемещают производство из США в Мексику читать на WSJ.com

Автомобили

Альянс Renault-Nissan продал почти 10 млн автомобилей в 2016 г. Таким образом, он наступает на пятки Volkswagen, Toyota и General Motors в борьбе за звание крупнейшего автопроизводителя в мире. Более крупным компаниям легче заниматься разработкой электрических и самоуправляемых автомобилей читать на WSJ.com

Квартальная прибыль Nissan выросла благодаря высокому спросу на кроссоверы в США читать на WSJ.com

Volkswagen в среду пригрозил подать иск против своего бывшего председателя наблюдательного совета Фердинанда Пьеха из-за его слов о том, что члены совета и экс-гендиректор Мартин Винтеркорн знали о проблемах с уровнем вредных выбросов дизельных автомобилей еще в начале 2015 г. читать на FT.com

Представители рабочих Volkswagen обвинили руководство концерна в нарушении условий соглашения о сокращении 30 000 рабочих мест к 2020 г. читать на FT.com

Энергоресурсы

Total повысила дивиденды после того, как ее прибыль в IV квартале превысила прогнозы аналитиков. По словам гендиректора Патрика Пуянне, компания готова к инвестициям в новые проекты и поглощениям читать на WSJ.com читать на FT.com

Итальянская прокуратура обвинила в коррупции Royal Dutch Shell, Eni, гендиректора последней Клаудио Дескальци и еще нескольких человек. Дело касается покупки нефтяного блока в Нигерии более чем за $1 млрд в 2011 г. читать на WSJ.com читать на FT.com

Восстановление цен на нефть лишило трейдеров возможности получать высокую прибыль, пользуясь ситуацией контанго — когда фьючерсы с более поздним сроком поставки стоят дороже читать на FT.com

Финансы

В США должны наконец появиться новые банки. В последние месяцы восемь организаций подали заявки на то, чтобы открыть банки. Этому способствует восстановление экономики и ожидаемое смягчение регулирования отрасли Трампом читать на WSJ.com

В Китае объем выданных b2b-кредитов вырос на 20% почти до $2 трлн в 2016 г. Это произошло на фоне нежелания банков выдавать займы компаниям из проблемных отраслей и непростой ситуации на рынке облигаций в стране. Но при этом компании-кредиторы зачастую поверхностно проверяют кредитоспособность заемщиков читать на WSJ.com

Топ-менеджеры Wells Fargo, вероятно, не получат бонусы за 2016 г. Но это связано не со скандалом с открытием фальшивых счетов сотрудниками банка, а с его результатами в целом, говорят знакомые с ситуацией люди читать на WSJ.com

Прибыль Societe Generale в IV квартале снизилась на 41% до 390 млн евро, но превзошла прогнозы аналитиков читать на WSJ.com читать на FT.com

Центробанк Китая пригрозил закрыть девять местных бирж биткоинов, если они не будут придерживаться правил по борьбе с отмыванием денег и другим вопросам читать на WSJ.com

Технологии

Гендиректор Intel Брайан Крзанич в среду объявил о планах инвестировать $7 млрд в завод по производству полупроводников в Аризоне, на котором смогут работать 3000 человек. Причем Крзанич сделал это Белом доме в присутствии Трампа читать на WSJ.com читать на FT.com

Microsoft первой предложила защиту от исков патентных троллей для всех клиентов своего облачного сервиса читать на WSJ.com читать на FT.com

Компании не отказываются от разработки и производства умных часов, хотя этот рынок пока не оправдал ожиданий. Так, Google на этой неделе существенно обновила операционную систему Android Wear читать на FT.com

Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) и Take-Two Interactive Software планируют создать профессиональную лигу по популярной видеоигре NBA 2K. Причем клубы НБА смогут создавать команды и управлять ими читать на WSJ.com

Британские регуляторы установили сроки по запуску 5G-сетей в стране. Это должно произойти к 2020 г., а первые испытания — уже в 2018 г. читать на FT.com

Медиабизнес

Рекламное агентство Publicis получило убыток в размере 527 млн евро в 2016 г. из-за крупного списания стоимости своего подразделения, занимающегося цифровой рекламой читать на WSJ.com

Потребительский рынок

Цены на ваниль выросли в три с лишним раза за последние два года, поэтому компании ищут натуральные ароматизаторы, способные ее заменить читать на FT.com

Трамп в среду раскритиковал сеть универмагов Nordstrom за отказ от продажи одежды с брендом его дочери Иванки. Он считает, что это связано с его политикой, но ранее компания объясняла свое решение снижением спроса на эти товары читать на WSJ.com читать на FT.com

Unilever сделала инвестицию в игру для смартфонов Snatch, похожую на Pokemon Go и позволяющую людям выигрывать реальные призы. С ее помощью Unilever хочет привлечь потребителей читать на FT.com

Немецкий дискаунтер Aldi инвестирует еще $1,6 млрд в расширение сети своих супермаркетов в США читать на FT.com

Выяснилось, какие недостатки обнаружила инспекция в работе лаборатории стартапа Theranos, занимающегося анализами крови, в Аризоне осенью. Компания не могла гарантировать, что пациенты, получившие потенциально неверные результаты анализов, были извещены об этом. Также она проводила тесты на неправильно настроенном оборудовании читать на WSJ.com

Менеджмент

Лондонская школа бизнеса (LBS) разработала необычную программу для развития управленческих навыков топ-менеджеров. С помощью актеров она ставит их в сложные, нестандартные ситуации, например помочь найти похищенного человека. Смысл в том, чтобы они научились распределять обязанности и сотрудничать друг с другом читать на FT.com

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