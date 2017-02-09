Ростехнадзор требует увольнения четырех руководителей подразделений «Башнефти»

Ростехнадзор требует дисквалификации в отношении четырех должностных лиц «Башнефти» в связи с нарушениями требований промышленной безопасности на объектах компании, сообщили в пресс-службе ведомства.

Это, как указывает ведомство, директор по охране труда, промышленной безопасности и экологии филиала «Башнефть» «Башнефть – Уфанефтехим»UFNC Артем Галяутдинов, начальник производственной площадки «Уфанефтехим» филиала «Башнефть» «Башнефть – Уфанефтехим» Рашит Шарипов, начальник производственной площадки филиала «Башнефть» «Башнефть-Новойл» Артур Муниров и начальник отдела технадзора филиала «АНК "Башнефть" "Башнефть-Уфанефтехим"» Андрей Кузнецов.

Материалы административных дел направлены в суд для принятия решения об их дисквалификации, уточняет ведомство.

Одновременно Ростехнадзор проводит расследование трех аварий, происшедших на установках висбрекинга «Башнефти» 20 и 29 января и 9 февраля 2017 г.

Ростехнадзор провел плановую проверку «Башнефти» с 17 октября по 26 декабря 2016 г., по результатам которой сообщил о том, что оштрафовал компанию на 710 000 руб. и предписал устранить выявленные нарушения до 24 марта 2017 г. К административной ответственности привлечены юридическое лицо и 25 должностных лиц «Башнефти».