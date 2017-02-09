Wintershall переведет российское подразделение из Москвы в Петербург

Wintershall (нефтегазовое подразделение германского концерна BASF) решило перевести свое российское представительство из Москвы в Санкт-Петербург, сообщила компания.

На данный момент в подразделении работают около 90 сотрудников.

Новый офис в Северной столице России начнёт свою работу в августе 2017 г.

«Газпром», с которым главным образом сотрудничает Wintershall в России, уже перенес большую часть своих департаментов из Москвы в Санкт-Петербург.