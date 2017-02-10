Минсельхоз: Цены на молоко из-за ограничений на поставки сырья не вырастут

Директор департамента регулирования рынков АПК Минсельхоза Владимир Волик заявил, что цены на молоко из-за ограничений на поставки сырья не вырастут. «Из-за этого точно нет… Это надо с надзором проговорить. Я считаю, что это чуть-чуть переборщили с оценкой», — сказал Волик.

Ранее Национальный союз производителей молока («Союзмолоко»), включающий крупнейших участников рынка, таких как Danone, PepsiCo, Valio и Hochland, предупредил Минсельхоз о возможном повышении цен на свою продукцию и перебоях с поставками.

К таким последствиям могут привести ограничения по вывозу сырого молока из регионов, где отмечались случаи болезни животных. Ограничение наложено на 25 субъектов, включая Татарстан и Ростовскую область.