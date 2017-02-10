В прошлом году Россия принесла KFC наибольшую выручку

Выручка в России сети фастфуда KFC выросла в 2016 г. на 33%, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на отчет владельца сети компании Yum! Brands Russia (подразделение американской Yum! Brands). Абсолютный показатель компания не раскрывает. В структуре общей выручки KFC на долю российского бизнеса приходится 3%.

Российский бизнес продемонстрировал самый высокий рост среди всех рынков, где присутствует KFC. В IV квартале рост выручки в России составил 34%.

Глобальная выручка сети выросла на 8% в IV квартале (с корректировкой на курсовые разницы) и на 7% - за весь год.

По оценке The NPD Group, KFC занимает 17,4% «бургерного» сегмента российского рынка общепита по выручке по итогам 2016 года. В 2015 г. доля сети оценивалась аналитиками в 15,4%. «Рост доли рынка KFC обусловлен как плановыми мероприятиями по увеличению количества гостей и повышению эффективности производства, так и снижением доли "несетевых" предприятий быстрого питания, которым сложно выдерживать высокий конкурентный темп, заданный рынком, а также обеспечивать потребителю доступные цены и частое появление новинок», - отметил директор по внешним коммуникациям YUM! Brands Russia Илья Политковский, его слова приведены в сообщении компании.

Входящая в Yum! Brands сеть Pizza Hut в прошлом году увеличила выручку на 2%. Выручка сети на развивающихся европейских рынках, к которым компания причисляет Россию, увеличилась на 9%, что связано со «стабильным и систематическим развитием сети на рынках России и СНГ». В России на конец года работали более 510 ресторанов KFC и более 40 Pizza Hut.

Общая выручка Yum! Brands в 2016 году сократилась на 4%, до $6,366 млрд, на фоне падения продаж собственных ресторанов на 4% (до $4,2 млрд). При этом франчайзинговые рестораны и предприятия, работающие по лицензии, нарастили выручку на 4% (до $2,166 млрд). Операционная прибыль компании выросла на 16%, до $1,625 млрд. По данным на конец года, в мире работало 20 604 ресторанов KFC, 16 409 ресторанов Pizza Hut и 6 604 ресторанов Taco Bell.