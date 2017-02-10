В Панаме задержаны основатели Mossack Fonseca

Основатели панамской юридической компании Mossack Fonseca Юрген Массак и Рамон Фонсека задержаны в Панаме, в офисе организации проведены обыски, пишет Sueddeutsche Zeitung. По версии следствия, предприниматели замешаны в коррупционном скандале в Бразилии, связанном с нефтяной госкомпанией Petrobras.

Mossack Fonseca оказывает юридическую поддержку в регистрации компаний в офшорах. Напомним, в апреле 2016 г. Международный консорциум журналистских расследований, базирующийся в Вашингтоне, обнародовал выдержки из 11,5 млн документов с данными об офшорных счетах ряда действующих и бывших мировых лидеров и знаменитостей. Отчеты, названные Panama Papers, были основаны на утечке информации из Mossack Fonseca.