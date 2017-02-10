«Роснефть» обвинила экс-менеджмент «Башнефти» в пренебрежении безопасностью на НПЗ

Нефтяная компания «Роснефть» после проверки Ростехнадзора, который накануне потребовал дисквалификации четырех должностных лиц предприятий «Башнефти», возложила ответственность за недостатки на экс-руководителей компании.

«Очевидно, для бывшего руководства "Башнефти" получение сиюминутной прибыли было важнее необходимых инвестиций в материальную базу», - заявил «Интерфаксу» представитель «Роснефти».

По словам собеседника агентства, аудит «Роснефти» после приобретения доли в «Башнефти» показал неудовлетворительное состояние значительной части оборудования. «Менеджмент, руководивший "Башнефтью" до прихода "Роснефти", не вкладывал необходимые средства в модернизацию и ремонт оборудования, информация о размере реально выделяемых на это финансовых средств не доводилась до акционеров», - сказал представитель «Роснефти».

«Бывшие руководители компании необоснованно приняли программу увеличения межремонтного пробега на предприятиях до четырех лет (по существующий практике в отрасли этот период не превышает двух лет). Ремонт оборудования проводился некачественно, в том числе с использованием материалов и комплектующих, не соответствующих действующим регламентам. Оборудование, на котором проводились некачественные обслуживание и ремонт, временно выведено из эксплуатации (например, полностью выведена из эксплуатации установка деасфальтизации). Сроки эксплуатации оборудования продлевались необоснованно», - добавил он.

«По результатам комплексной плановой проверки Ростехнадзора подготовлена программа мероприятий по устранению выявленных нарушений», - заключил представитель нефтяной компании.

Ведомство расследует три аварии на установках висбрекинга, произошедшие в январе и феврале, по предварительным данным, их причиной было нарушение требований промышленной безопасности при ремонте, обслуживании и диагностировании оборудования. По итогам проверки «Башнефти» в декабре Ростехнадзор уже наложил на саму компанию и 25 должностных лиц штрафы в сумме на 710 000 руб.