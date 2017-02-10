Россельхознадзор призвал ФАС проверить заявления о возможном росте цен на молоко

Меры Россельхознадзора по ограничению поставок сырого молока из некоторых регионов не приведут к росту розничных цен на молоко. Подобные заявления должна проверить Федеральная антимонопольная служба России (ФАС), пояснила официальный представитель Россельхознадзора Юлия Мелано.

Россельхознадзор ограничил поставки из-за угрозы распространения болезней крупного рогатого скота. Как написала газета «Коммерсант», Национальный союз производителей молока «Союзмолоко» предупредил Минсельхоз о возможном росте цен и дефиците из-за данных мер.

«Имеет место создание определенной паники среди населения, вопрос должен быть рассмотрен непосредственно ФАС - по одной простой причине, что данные меры совершенно не способны повлиять как-либо на цены», - уточнила она.

ФАС изучит сложившуюся ситуацию и примет необходимые меры, сказала Мелано.