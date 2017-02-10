Дайджест Financial Times и The Wall Street Journal от 10 февраля 2017 года

Политика

Апелляционный суд в США оставил в силе решение приостановить иммиграционный указ президента Дональда Трампа читать на WSJ.com читать на FT.com

За противостоянием Трампа и суда по поводу его иммиграционного указа стоят более серьезные вопросы, говорят аналитики: оно позволит проверить, насколько далеко может зайти власть президента и насколько сильны ограничивающие ее конституцией меры читать на FT.com

Трамп в телефонном разговоре с председателем КНР Си Цзиньпином заверил, что США продолжат придерживаться политики «одного Китая». Также звонок важен тем, что он состоялся накануне визита премьер-министра Японии Синдзо Абэ в Белый дом читать на WSJ.com читать на FT.com

Агрессивное начало президентства Трампа отражается на политической жизни многих стран – от Германии до Мексики и Ирана. Там некоторые кандидаты стараются повысить свою популярность, обещая противостоять Трампу читать на WSJ.com

Экономика

Иностранные инвесторы во главе с Китаем все меньше покупают гособлигации США и других развитых стран. Ранее высокий спрос на эти облигации способствовал снижению их доходностей. Поэтому неясно, как этот тренд отразится на процентных ставках в развитых странах читать на WSJ.com

Безработица в Европе снижается до семилетнего минимума, инфляция приближается к целевому значению, а рост ВПП был быстрее, чем в США в 2016 г. Но, несмотря на все это, росту прибыли европейских компаний в 2017 г. угрожают много факторов – выборы в странах ЕС, политика Трампа, изменение валютных курсов читать на WSJ.com

В воскресенье в Швейцарии состоится референдум по поводу налоговой реформы. Критики считают ее слишком щедрой для бизнеса читать на WSJ.com читать на FT.com

Экспорт Китая в январе вырос на 7,9% в годовом выражении, а профицит торгового баланса – до максимума с августа. Это усиливает беспокойство, что Трамп попытается сократить дефицит торгового баланса США, повысив пошлины на импорт читать на WSJ.com

Около 80% госдолга Франции может быть переденоминировано из евро во франки, если Марин Ле Пен станет президентом. Это будет крупнейшим в мире дефолтом по суверенным облигациям, предупреждают рейтинговые агентства читать на FT.com

Угольный завод в Авдеевке продолжает работать, несмотря на происходящие рядом сражения, поддерживая экономику обеих сторон конфликта на востоке Украины читать на FT.com

Индустрия

Трамп в четверг встретился с руководителями американских авиакомпаний и подчеркнул необходимость модернизировать регулирование отрасли и инфраструктуру читать на WSJ.com

Экс-гендиректор Rolls-Royce сэр Джон Роуз и ряд других бывших менеджеров компании были допрошены в связи с антикоррупционным расследованием в ее отношении читать на FT.com

Автомобили

Renault отчиталась о рекордных прибыли и продажах в 2016 г., несмотря на неблагоприятные изменения валютных курсов и убытки «АвтоВАЗа». К 2022 г. Renault хочет увеличить выручку еще на 40% читать на FT.com

Энергоресурсы

Члены ОПЕК на 90% выполнили свои обязательства по сокращению нефтедобычи, что является рекордом, заявило Международное энергетическое агентство читать на WSJ.com

Некоторые нефтяные гиганты, в частности Royal Dutch Shell и Chevron, находятся в более выгодном положении по сравнению с конкурентами, чтобы извлечь выгоду из восстановления цен на нефть читать на FT.com

Великобритания готовится впервые импортировать СПГ из Перу. Это происходит на фоне роста глобальных поставок СПГ читать на FT.com

Финансы

В 2016 г. ситуация на развивающихся рынках улучшилась после сильного оттока инвестиций оттуда в предыдущие годы. Но победа Трампа на выборах в США и его политика вызывают беспокойство у инвесторов, сосредоточенных на развивающихся рынках, поэтому они заняли выжидательную позицию читать на FT.com

Годовые результаты крупнейших банков Италии свидетельствуют, что они продолжают испытывать серьезные проблемы читать на WSJ.com читать на FT.com

Прибыль компаний из индекса Euro Stoxx растет впервые за четыре года, согласно FactSet. Аналитики и инвесторы считают такой результат заслуженным, а котировки их акций — недооцененными, поэтому ждут роста европейских фондовых рынков читать на WSJ.com

Конгресс вряд ли сильно изменит регулирование финансового сектора, несмотря на то что республиканцы контролируют обе его палаты и Белый дом, заявил в интервью WSJ Тим Поуленти, финансовый лоббист и бывший губернатор Миннесоты читать на WSJ.com

Технологии

Samsung надеется, что дизайн и виртуальный помощник ее нового флагманского смартфона Galaxy S8 заставят потребителей забыть о прошлогоднем фиаско Galaxy Note 7 читать на WSJ.com

Представители технологической отрасли приветствуют решение апелляционного суда о временной приостановке иммиграционного указа Трампа читать на WSJ.com

Компании из Кремниевой долины опасаются за свою возможность приглашать иностранных сотрудников в США из-за политики Трампа. Поэтому они пытаются дистанцироваться от индийских аутсорсинговых компаний, которые активно используют ту же самую визовую программу читать на WSJ.com

В Лос-Анджелесе, где расположена Snap, многие надеются, что ее успешное IPO поможет городу повторить успех Кремниевой долины. Snap в результате IPO может быть оценена в $25 млрд читать на FT.com

Акции Twitter в четверг подешевели на 12%, так как его выручка в IV квартале оказалась разочаровывающей. Поэтому компания планирует поменять стратегию зарабатывания денег на рекламе. При этом число пользователей выросло на 11% на фоне активного использования сервиса Трампом читать на WSJ.com читать на FT.com

Выручка создателя видеоигр Activision Blizzard в IV квартале выросла на 49% до рекордных $2,01 млрд. Этому поспособствовала покупка King Digital, создателя игры для самртфонов Candy Crush читать на WSJ.com читать на FT.com

Медиабизнес

Около 10% американцев считают, что Facebook сама занимается выпуском новостей, показал опрос Pew. Хотя на самом деле это СМИ используют Facebook для публикации своих новостей читать на FT.com

Потребительский рынок

Британская Reckitt Benckiser приобретет за $16,6 млрд американского производителя детского питания Mead Johnson читать на WSJ.com

Amazon планирует стать конкурентом Victoria’s Secret, продавая на своем сайте в США собственную линию женского нижнего белья по более низким ценам читать на WSJ.com

Ритейлеры оказались втянуты в борьбу между сторонниками и противниками Трампа. В зависимости от того, какую позицию занимают компании, люди в соцсетях призывают бойкотировать или, наоборот, покупать их продукцию читать на WSJ.com

Крупный план

Иммунотерапия способна помочь больным раком даже в самых тяжелых случаях, поэтому с ней стали связывать большие ожидания. Но эффективна она далеко не для всех пациентов, из-за чего крупные фармацевтические компании и их инвесторы рискуют потерять миллиарды долларов читать на FT.com

Недвижимость

Премиальная недвижимость в Лондоне стала дешевле после референдума о Brexit, особенно для иностранных покупателей, благодаря снижению цен и курса фунта читать на FT.com

Airbnb ведет переговоры о приобретении канадской Luxury Retreats, которая сдает в аренду люксовые виллы. Размер сделки может превысить $200 млн читать на FT.com

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