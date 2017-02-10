Intesa в феврале начнет синдикацию кредита на покупку «Роснефти» – СМИ

Итальянский банк Intesa Sanpaolo начнет синдицирование кредита на 5,2 млрд евро, выданного швейцарскому нефтетрейдеру Glencore и катарскому суверенному фонду Qatar Investment Authority (QIA) на покупку 19,5% акций «Роснефти», в течение двух недель, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

«Планируется, что синдицирование кредита на 5,2 млрд евро начнется в течение двух недель», - передает Bloomberg.

В январе банк сообщил, что предоставит консорциуму Glencore и катарского суверенного фонда кредит в размере до 5,2 млрд евро на покупку 19,5% акций «Роснефти». При этом банк планирует привлечь другие банки и создать синдикат кредиторов, сообщало агентство Reuters.

Пакет в размере 19,5% акций «Роснефти» в начале декабря был продан консорциуму Glencore и QIA за 692 млрд руб., или 10,2 млрд евро. «Роснефть» тогда заявляла, что основным кредитором покупателей выступит Intesa Sanpaolo. Владельцем пакета после закрытия сделки стала компания QHG Shares Pte. Ltd., зарегистрированная в Сингапуре.