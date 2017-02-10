«Союзмультфильм» подал иски к «Перекрестку» и «Седьмому континенту»

Киностудия «Союзмультфильм» подала в Арбитражный суд Москвы пять исков к ритейлерам ЗАО «ТД «Перекресток», «Седьмой континент» и ЗАО «Вегат плюс» о взыскании в общей сложности 2,5 млн руб., передает ТАСС.

К «Перекрестку» киностудия подала два иска, к «Седьмому континенту» - один, два иска поданы к ЗАО «Вегат плюс». Третьим лицом в заявлении указано ООО «Альтервест XXI век», являющееся производителем мороженого «Деревня Простоквашино».

Иски пока не приняты к производству.

Ранее Роспатент по заявлениям «Союзмультфильма» отменил регистрацию пяти товарных знаков «Альтервеста» с персонажами мультсериала «Простоквашино», исключительные права на которые принадлежат «Союзмультфильму».