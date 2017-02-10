Гендиректор «Балттранссервиса» Прокофьев оставил пост после более 15 лет руководства

Генеральным директором ООО «Балттранссервис» (БТС, входит в состав железнодорожной группы Globaltrans) стал Кирилл Прокофьев, следует из материалов базы данных «СПАРК-Интерфакс».

Сведения приводятся по состоянию на 8 февраля. Представитель Globaltrans подтвердил «Интерфаксу», что владельцы БТС приняли это решение на общем собрании. Ранее Кирилл Прокофьев занимал пост исполнительного директора БТС.

«Владимир Прокофьев, возглавлявший "Балттранссервис" с момента основания компании, продолжит работу в статусе советника генерального директора», - добавил представитель Globaltrans. При этом он утвердительно ответил на вопрос агентства о родственной связи нового и прежнего гендиректоров БТС: Кирилл Прокофьев приходится сыном Владимиру Прокофьеву.

«Балттранссервис» входит в число крупнейших частных ж/д перевозчиков нефтеналивных грузов в России. В собственности - около 7000 цистерн, а также 45 магистральных локомотивов, владеет вагоноремонтным депо в Иваново. Входит в Globaltrans, специализирующийся на перевозках металлургических грузов, нефтепродуктов, строительных грузов и угля.