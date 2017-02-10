«Роснефтегаз» направил 60 млрд рублей на финансирование верфи «Звезда»

Госхолдинг АО «Роснефтегаз» получил 89,0208% уставного капитала АО «Современные технологии судостроения», выкупив допэмиссию его акций. Как говорится в сообщении РНГ, 9 февраля Банк России зарегистрировал отчет об итогах дополнительного выпуска акций АО «СТС».

Первоначально уставный капитал АО «СТС» был сформирован в размере 7,4 млрд руб. Учредителями компании выступили в равных долях ООО «ГПБ - промышленные инвестиции» и АО «РН-транс».

«Роснефтегаз» должен направить в адрес проекта 60 млрд руб. И доля «Роснефтегаза» в АО «СТС» после допэмиссии подтверждает, что эта компания увеличила уставный капитал именно на такую сумму (по номиналу).

АО «СТС» владеет напрямую 75% в АО «Дальневосточный завод «Звезда», еще 25% «Звезды» владеет АО «Дальневосточный центр судостроения и судоремонта» (75% - у СТС и 25% - у ОСК).

На базе «Звезды» планируется выпускать суда и оборудование для освоения шельфовых проектов. Стоимость судоверфи оценивается в 146 млрд руб.