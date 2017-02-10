Гендиректор Олег Сиенко не включен в совет директоров «Уралвагонзавода»

Госкорпорация «Ростех» приняла решение досрочно прекратить полномочия членов совета директоров «Уралвагонзавода» и избрать совет в новом составе.

В составе совета сменились 6 из 11 членов. Из состава совета вышли заместитель министра финансов России Леонид Горнин, управляющий партнер ООО «Юникорн Капитал Эдвайзерс» Андрей Дементьев, заместитель министра экономического развития Евгений Елин, нынешний гендиректор УВЗ Олег Сиенко, помощник президента Евгений Школов, а также член центрального совета ООГО «Российское военно-историческое общество» Сергей Шляков.

Их места заняли индустриальный директор кластера «Вооружение» «Ростеха» Сергей Абрамов, первый замгендиректора «Ростеха» Владимир Артяков, директор по правовому обеспечению и корпоративному управлению «Ростеха» Алла Лалетина, замглавы Минпромторга России Александр Потапов (уже входил в состав совета), директор по реализации государственных программ «Ростеха» Иван Скрыльник и директор по экономике и финансам «Ростеха» Кирилл Федоров.

Свои места в совете сохранили первый заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Андрей Бойцов, заместитель министра обороны Юрий Борисов, первый вице-президент ОАО «Российские железные дороги» Александр Мишарин, еще один замминистра промышленности и торговли Александр Морозов и первый зампред коллегии военно-промышленной комиссии Иван Харченко.

Ранее гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов заявил, что госкорпорация планирует поменять руководство УВЗ, отметив, что не может пока назвать преемника нынешнего гендиректора завода Сиенко.