«Нефтиса» Гуцериева может деофшоризовать долю в одной из «дочек»

НК «Нефтиса», основным владельцем которой является бизнесмен Михаил Гуцериев, планирует деофшоризовать долю в своей «дочке» ООО «Нефтегазопромысловые технологии» («Нефтегазпромтех»).

Как говорится в сообщении Федеральной антимонопольной службы (ФАС), «Нефтиса» подала ходатайство о приобретении 75% доли в уставном капитале «Нефтегазпромтеха», а ФАС его удовлетворила.

По данным базы «СПАРК-Интерфакс», в настоящее время 75% компании принадлежат кипрской Verelton kholdings limited, близкой к Гуцериеву, еще 25% - у британской Timan oil & gas plc.

По информации с официального сайта «Нефтисы», «Нефтегазпромтех» входит в состав нефтяной компании и относится к Северо-западной группе ее дочерних предприятий. «Нефтегазпромтех» зарегистрирован в Республике Коми и занимается добычей и реализацией нефти.