Действия Союзмолока дискредитируют Россельхознадзор – Данкверт

Действия Союзмолока, заявившего о том, что решение Россельхознадзора о регионализации приведет к повышению цен на молочные продукты, представляют собой давление на ведомство и дестабилизируют ситуацию на рынке. Об этом заявил руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт.

«С заявлениями о повышении цен надо быть очень аккуратными, заявление же союза преследует цель не только оказать давление на Россельхознадзор, но и дестабилизирует ситуацию на молочном и потребительском рынке», - пояснил он.

По его словам, такие заявления должны подкрепляться мнениями производителей молока. «Но тенденция последнего времени такова, что Союзмолоко чаще опирается на мнение переработчиков молока, в том числе иностранных», - отметил Данкверт.

Действия Союзмолока по дискредитации работы Россельхознадзора во многом продиктованы белорусскими переработчиками.

«На самом же деле регионализация проходит спокойно, никаких ограничений, роста цен, которыми пугает Союзмолоко, не будет. Я разговаривал со многими производителями молока, и никто не собирается повышать цены», - отметил он.