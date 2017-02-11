В игорной зоне в Калининградской области открылось первое казино

В игорной зоне «Янтарная» в Калининградской области открылось первое казино. «Проект казино реализован компанией ЗАО "РТГ Балтик" находящейся под управлением ООО "Юни Менеджмент". Объем инвестиций на текущий момент составил 2,5 млрд руб. Общий объем инвестиций составит порядка 3,5 млрд руб.», – сообщил директор по маркетингу ООО «Юни Менеджмент» Валерий Сапарин.

Казино занимает участок площадью 5,5 га, общая площадь комплекса 18 000 кв. м. В заведении оборудовано 14 игровых столов и 350 игровых аппаратов. Планируется расширить казино до 40 столов и 1000 автоматов.

Соглашение о развитии туристско-рекреационного города в Калининградской области, центром которого станет игорная зона «Янтарная», было подписано в сентябре 2014 г. Общий объем инвестиций в комплексное развитие всей территории «Янтарная» до 2029 г. оценивается в 45 млрд руб.