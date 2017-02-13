Украинская «Мотор Сич» может сделать двигатель для российско-китайского AHL

Переговоры о разработке тяжелого российско-китайского вертолета AHL близки к завершению и скоро стороны могут подписать контракт, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на собеседника в холдинге «Вертолеты России». Переговоры по проекту ведутся с 2008 г. В начале февраля 2017 г. российское правительство одобрило межправительственное соглашение с Китаем о разработке вертолета. Его взлетная масса составит 38 т, он будет поднимать 10–15 т груза и развивать скорость до 300 км/ч, дальность полета составит 630 км.

Вертолет разрабатывается только для китайского рынка. Проектирование и производство AHL осложнял выбор двигателя. Экс-гендиректор «Вертолетов России» Александр Михеев в мае 2015 г. говорил о возможном использовании украинского двигателя Д-136. Производитель «Мотор Сич» сначала опровергал участие в проекте, но теперь в компании заявили, что работают напрямую с китайской Avicopter и уже заключили контракты на поставку нового турбовального двигателя АИ-136Т.

В «Вертолетах России» заявляют, что «решение по двигателю – за заказчиком, т. е. за китайской стороной». В Объединенной двигателестроительной корпорации, входящей в «Ростех», допускают возможность участия китайских компаний в разработке и производстве российского двигателя на базе проекта ПД-12В, если партнеры заинтересуются этим.