Минсельхоз предложил убрать ускоренное импортозамещение из целей развития АПК

Минсельхоз предлагает убрать ускоренное импортозамещение по ряду продуктов из целей госпрограммы развития сельского хозяйства. Как сообщает «Прайм», это следует из проекта изменений в госпрограмму развития агропромышленного комплекса (АПК) на 2013–2020 гг. В качестве новых целей там прописано обеспечение населения страны безопасной сельскохозяйственной продукцией и продовольствием; повышение конкурентоспособности российской сельхозпродукции на внутреннем и внешнем рынках; обеспечение устойчивого развития сельских территорий, занятости сельского населения, повышения уровня его жизни и квалификации.

Еще одна цель госпрограммы – сохранение и воспроизводство используемых для АПК природных ресурсов.

Ускоренное импортозамещение мяса, молока, овощей открытого и закрытого грунта, семенного картофеля и плодово-ягодной продукции, которое есть в действующей версии госпрограммы, министерство предлагает из нее исключить.

Также в проекте документа среди целей более не значатся обеспечение продовольственной независимости страны в параметрах, заданных Доктриной продовольственной безопасности, повышение финансовой устойчивости предприятий АПК, обеспечение эпизоотического благополучия территории России, а также обеспечение сбыта и рост товарности сельхозпродукции за счет создания условий для ее сезонного хранения и подработки.

Предлагается скорректировать и задачи госпрограммы развития АПК. Например, одной из задач предлагается сделать реализацию экспортного потенциала отечественной сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, тогда как упоминание об импортозамещении, на которое направлено стимулирование роста объемов производства сельхозпродукции, предлагается убрать, отмечает «Прайм».