«Аэрофлот» просит Минтранс продлить допуски на 34 маршрута «Трансаэро» – ТАСС

«Аэрофлот» просит Минтранс продлить допуски на 34 международных направления, полеты по которым ранее осуществляла «Трансаэро», сообщил ТАСС источник, близкий к группе компаний «Аэрофлот». Текущие 37 международных допусков действуют до 25 марта.

По словам источника агентства, гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев направил на имя министра транспорта Максима Соколова письмо «с соответствующей просьбой о пролонгации (17 допусков для самого "Аэрофлота" и еще 17 для авиакомпании "Россия") указанных допусков».

Четкие сроки пролонгации в письме не установлены, добавил источник, но отмечается, что допуски просят продлить «как минимум на период окупаемости затрат (группы "Аэрофлот" на перевозку пассажиров "Трансаэро" в период приостановления деятельности компании)». По словам источника ТАСС, этот период «Аэрофлот» оценивает в пять лет с даты начала эксплуатации допусков на эти международные маршруты, т. е. с октября 2015 г.

В «Аэрофлоте» комментарий ТАСС пока не предоставили. В Минтрансе не смогли прокомментировать эту информацию.