Бортпроводники British Airways объявили новую забастовку с 17 по 20 февраля

Бортпроводники авиакомпании British Airways планируют провести забастовку с 17 по 20 февраля, сообщает туристический портал Travelmole.

Бортпроводники жалуются на низкие зарплаты. Сотрудники авиакомпании, которые являются членами профсоюза Unite, уже не раз бастовали в этом году, в том числе в течение шести дней на прошлой неделе. Однако в авиакомпании заявили, что это не повлияло на расписание и не отразилось на пассажирах.

Ранее руководство British Airways обещало, что годовая зарплата бортпроводников, принятых на работу после 2010 г., составит от 21 000 до 25 000 фунтов стерлингов ($25-30 000). По данным Unite, на практике сотрудники получают 12 000 фунтов плюс 3 фунта за каждый час полета. Бортпроводники отказались от повышения окладов на 2%, требуя поднять реальную зарплату до того уровня, который им обещали при приеме на работу.