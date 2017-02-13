Минсельхоз признал ухудшение качества российского зерна

Министерство сельского хозяйства признало, что качество российского зерна ухудшается, и призвало стимулировать производство качественной пшеницы. Об этом заявил замминистра Евгений Громыко на совещании «О прогнозном балансе ресурсов и использования зерна в России». «Мы констатируем на сегодня факт, что качество зерна ухудшилось», - сказал Громыко.

«Мы все это коммерциализировали, больших стимулов у крестьян производить высококачественное зерно нет, поэтому эти стимулы должны появиться у государства», - считает чиновник. Он посетовал на расформирование хлебной инспекции и на то, что «либерализация и демократия» в отношении производителей не дали нужного результата. «Бизнес выбирает то, что можно продать, а продается четверка [четвертая группа, кормовое зерно]», - констатировал Громыко. В этой связи государству необходимо сформировать приоритеты и стратегию импортозамещения, отметил он.

Об ухудшении качества производимого в России зерна на фоне рекордных урожаев неоднократно говорили эксперты.

Россия в 2016 г. собрала рекордный урожай зерна - 119,1 млн т. Была повышена и планка по экспорту зерна в этом сельхозгоду (июль 2016-июнь 2017) - на уровне 37,5 млн т при экспортном потенциале 40 млн т. Однако представители мукомольной отрасли России серьезно обеспокоены низким качеством зерна в этом году: дефицит продовольственной пшеницы группы А 3-го класса, необходимой для получения хлебопекарной муки, они оценивали в 12 млн т. Доля продовольственной пшенице в урожае 2016 г. составила около 18%.