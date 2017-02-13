На Украине обсудят введение ЧП в энергетике из-за дефицита угля

Энергетический штаб рассмотрит возможность введения на Украине ЧП в энергетике из-за дефицита угля, возникшего после блокировки поставок из Донбасса. В стране возможны веерные отключения электроэнергии. С таким заявлением выступил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

«Сейчас <…> на повестке дня энергетического штаба вопрос целесообразности введения чрезвычайного положения в украинской энергетике, формирования плана и предложений, которые должны заключаться в том числе и в веерных отключениях», — сказал Гройсман в ходе встречи с молдавским коллегой Павлом Филипом в Киеве.

Он также добавил, что уголь из Донбасса имеет критическую значимость для энергобезопасности страны.

В конце декабря 2016 г. бойцы украинских добровольческих батальонов начали блокировать торговые связи с ДНР и ЛНР, железнодорожное сообщение с неподконтрольными Киеву районами. Из ДНР и ЛНР до сих пор поставляется на Украину антрацитовый уголь. Власти Киева заявили об угрозе работе украинских теплоэлектростанций.

Гройсман также заявил, что 10 млн из 33 млн т антрацита, ежегодно потребляемых на украинских ТЭС, поставляется из Донбасса.