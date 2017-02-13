Дайджест Financial Times и The Wall Street Journal от 13 февраля 2017 года

Политика

Нахождение Майка Флинна на посту советника президента США Дональда Трампа по национальной безопасности оказалось под угрозой из-за обвинений, что он в частном порядке обсуждал с послом России смягчение санкций еще до вступления Трампа в должность читать на WSJ.com

Конгрессмены призывают Трампа отреагировать на запуск баллистической ракеты Северной Кореей в выходные. Это станет первой крупной проверкой для Трампа в вопросах внешней политики и позволит понять, как будет действовать его администрация в похожих ситуациях читать на WSJ.com

Избирательный штаб кандидата в президенты Франции Эммануэля Макрона предупредил, что Россия с помощью фейковых новостей пытается помешать ему победить на выборах читать на FT.com

Оппозиционер Алексей Навальный в интервью FT рассказал о планах участвовать в президентских выборах в России читать на FT.com

Попытки правительства Румынии помешать прокуратуре бороться с коррупцией вызвали самые масштабные протесты в стране со времен падения коммунистического режима в ней читать на WSJ.com

Экономика

Швейцарцы на референдуме в воскресенье проголосовали против реформы налога на прибыль корпораций читать на WSJ.com

Экс-президент Goldman Sachs Гэри Кон становится самым влиятельным человеком, определяющим экономическую политику США, в первые дни президентства Трампа. Кон пользуется тем, что другие важные экономические посты пока остаются вакантными читать на WSJ.com

Еврокомиссия повысила прогноз экономического роста ЕС с 1,6% до 1,8% в 2017 г. несмотря на связанную с политическими рисками неопределенность читать на WSJ.com

Франция рискует снова превысить разрешенный в ЕС лимит бюджетного дефицита на уровне 3% ВВП, предупредила Еврокомиссия. Но во время президентской гонки в стране встал вопрос о том, должен ли Париж придерживаться этих правил или попытаться изменить их читать на FT.com

Рост ВВП Японии в IV квартале составил 1% в годовом выражении. Это свидетельствует, что «абэномика» – программа правительства по стимулированию экономики – работает, но важную роль сыграло ослабление иены читать на FT.com

Японские компании улучшают прогнозы своей прибыли благодаря недавнему резкому ослаблению иены. Но некоторые компании волнует торговая политика и заявления Трампа читать на WSJ.com

Автомобили

Некоторые автопроизводители в США надеются, что Трамп смягчит национальные требования к уровню вредных выбросов автомобилей. Но даже если это произойдет, они столкнутся с регуляторами в Калифорнии, которые имеют огромное влияние и могут предъявляют наиболее строгие экологические требования читать на WSJ.com

Еврокомиссия призвала страны ЕС ускорить собственные расследования предполагаемого занижения уровня вредных выбросов автопроизводителями. Есть подозрения, что этим занимался не только Volkswagen читать на FT.com

Власти Южной Кореи хотят повысить популярность электромобилей в стране с помощью развития необходимой инфраструктуры и субсидий. Эта стратегия уже начинает приносить результат читать на FT.com

Энергоресурсы

Нефтедобыча ОПЕК в январе снизилась на 890 000 баррелей в день, сообщил картель. Это подтверждает его приверженность соглашению о сокращении добычи читать на WSJ.com

Энергетические компании планируют инвестировать миллиарды долларов в НПЗ в Азии в ближайшие годы. Но на рынке нефтепродуктов наблюдается избыток предложения, который, по оценкам аналитиков, может продлиться еще несколько лет читать на WSJ.com

В мире было открыто лишь 8,2 млрд баррелей нефтяного эквивалента в 2016 г., что является самым низким результатом с 1950-х гг., согласно IHS Markit. Это связано с тем, что компании сокращают расходы на геологическую разведку и что становится труднее найти крупные месторождения читать на FT.com

Финансы

Правительство Индонезии прекратило сотрудничать с JPMorgan Chase в конце 2016 г. из-за недовольства тем, как банк в своих исследованиях оценивал акции, торгующиеся на местном фондовом рынке. Это пример того, как осторожны должны быть крупные банки при работе с правительствами, ожидающими от них положительных отзывов читать на WSJ.com

Закон Додда - Фрэнка хотят изменить, потому что он якобы препятствует росту экономики и кредитования в США. Но данные показывают, что это не так читать на FT.com

Управляющий ФРС США Дэниел Тарульо заявил FT, что пока еще слишком рано судить о том, каким будет регулирование финансовой отрасли при Трампе. Также Тарульо, недавно объявивший о планах уйти в отставку, назвал представленные Белым домом принципы регулирования «идеальной отправной точкой» читать на FT.com

Испытывающий проблемы британский Co-operative Bank неожиданно объявил о том, что выставил себя на продажу. Он надеется, что это поможет ему соответствовать требованиям регуляторов по достаточности капитала читать на WSJ.com читать на FT.com

Китайская Dalian Wanda Group заинтересована в покупке банков в Европе, в частности немецкого Postbank. Она хочет диверсифицировать бизнес, чтобы меньше зависеть от рынка недвижимости читать на FT.com

Несколько хедж-фондов приобретают право на получение компенсации у инвесторов, потерявших свои биткоины в результате краха биржи Mt Gox в 2014 г. За это время стоимость биткоинов выросла в два с лишним раза, но хедж-фонды рискуют, поскольку неизвестно, когда они смогут получить компенсацию читать на FT.com

Технологии

Интернет-компании из Кремниевой долины обеспокоены, что администрация Трампа свернет или отменит некоторые выгодные им правила. Подчеркивает нынешнюю неопределенность то, что у отрасли были хорошие отношения с предыдущим президентом Бараком Обамой читать на WSJ.com

Администрация Трампа, по-видимому, хочет отменить принцип сетевой нейтральности – один из основополагающих принципов технологического сектора в США. Но потребителям это может понравиться, поскольку мобильные операторы смогут предлагать им некоторые интернет-сервисы, не учитывая трафик читать на WSJ.com

Наследник империи Samsung Ли Чжэ Ён будет снова допрошен в связи с коррупционно-политическим скандалом в Южной Корее, так как в последние недели следствие обнаружило новые факты читать на WSJ.com

Некоторые инвесторы относятся скептически к результатам и структуре владения Snap, которая готовится провести крупнейшее за последние годы IPO в технологическом секторе в США читать на WSJ.com

Китайская Weibo впервые обошла своего конкурента Twitter по размеру рыночной капитализации читать на FT.com

Специалисты по кибербезопасности обнаружили, что недавние хакерские атаки на банки в Польше и других странах могли быть совершены теми же хакерами, что атаковали Sony Pictures Entertainment в 2014 г. Они предположительно связаны с Северной Кореей читать на WSJ.com

Крупнейший мобильный оператор США Verizon в понедельник начнет предлагать безлимитные тарифы впервые с 2011 г. Он делает это на фоне высокой конкуренции читать на WSJ.com

Медиабизнес

Немецкий музыкальный потоковый сервис SoundCloud покинули два топ-менеджера, а сам стартап сейчас ищет новое финансирование, потому что у него проблемы с деньгами читать на FT.com

Потребительский рынок

Производство удобрений в США, в отличие от Китая, увеличивается. Во многом это связано с низкими ценами на газ, используемый в удобрениях, в США вследствие сланцевой революции читать на WSJ.com

Немецкий производитель дженериков Stada получил предложение о своем поглощении за 3,5 млрд евро от фонда прямых инвестиций Cinven. Но в его покупке заинтересованы и другие фонды читать на FT.com

Менеджмент

Зарплаты топ-менеджеров выросли так сильно в последние годы, что даже Трамп считает это неправильным. Но, возможно, ситуация начнет меняться на фоне общественного недовольства, и Великобритания может быть в авангарде этих перемен читать на FT.com

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