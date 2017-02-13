Годовая прибыль «Алросы» по РСБУ выросла в семь раз

В 2016 г. чистая прибыль алмазной компании «Алроса» по РСБУ выросла в семь раз до 148,657 млрд руб., сообщает «Прайм». Годовая выручка компании увеличилась на 34,7% до 249,566 млрд руб., себестоимость - на 16,8% до 94,418 млрд руб.

Валовая прибыль компании выросла на 48,5% до 155,149 млрд руб. Прибыль от продаж возросла до 133,649 млрд руб. против 84,623 млрд руб. в 2015 г. Прибыль до налогообложения взлетела в 7,1 раза, составив 185,752 млрд руб.

Долгосрочные обязательства компании на 31 декабря 2016 г. составляли 211,898 млрд руб., краткосрочные - 32,511 млрд руб., это соответственно на 13,7% и на 31,8% меньше по сравнению с уровнем конца 2015 г.

Неконсолидированная отчетность «Алросы» по РСБУ не включает финансовые показатели дочерних предприятий: «Алмазы Анабара», «Алроса-Нюрба» и «Севералмаз».