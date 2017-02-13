В Баренцевом море открыто крупное нефтегазовое месторождение

Крупное месторождение нефти и газа было открыто в норвежской части Баренцева моря. Права на разработку этого участка принадлежат дочерней компании шведской Lundin Petroleum, норвежско-британской Aker BP, а также подконтрольной российскому бизнесмену Михаилу Фридману DEA Norge AS.

Извлекаемые запасы месторождения, получившего название Filicudi, на данный момент оцениваются в 35-100 млн баррелей нефтяного эквивалента. Бурение проводилось в 40 км к юго-западу от месторождения Johan Castberg.

Оператором лицензионного участка PL533, где было открыто месторождение Filicudi, является Lundin Norway, которой принадлежит 35-процентная доля в лицензии. Еще 35% владеет Aker BP, созданная в 2016 г. после слияния норвежской «дочки» британской BP с частной норвежской нефтяной компаний Det norske oljeselskap при участии крупного норвежского холдинга Aker. DEA Norge принадлежит 30% в лицензии.