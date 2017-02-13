Украина отложила введение антидемпинговых пошлин на удобрения из России

Межведомственная комиссия по международной торговле (МКМТ) приняла решение о приостановлении действия антидемпинговых мер в отношении импорта на Украину некоторых азотных удобрений (карбамида и КАС) происхождением из России для поиска альтернативных источников поставки удобрений в страну. Об этом сообщило министерство экономического развития и торговли Украины.

«13 февраля 2017 г. МКМТ приняла решение о приостановлении действия антидемпинговых мер относительно импорта на Украину некоторых азотных удобрений (карбамида и КАСа) происхождением из России», - сказано в сообщении. МКМТ согласилась, что для обеспечения продовольственной безопасности Украины возникла «настоятельная необходимость принятия мер по диверсификации поставок удобрений на Украину (из Китая, стран Ближнего Востока, США и других)».

МКМТ 27 декабря 2016 г. после проведенного расследования решила ввести антидемпинговые меры в отношении импорта на Украину некоторых азотных удобрений происхождением из России. В ведомстве тогда уточнили, что меры в виде пошлин будут применены через 60 дней к импортируемым из России мочевине, смеси мочевины и нитрата аммония в водном или аммиачном растворе.

Решение аргументировалось тем, что комиссия «сделала положительное заключение о наличии в течение 2014 г. демпингового импорта на Украину некоторых азотных удобрений происхождением из Российской Федерации», а также установила «наличие существенного вреда, причиненного национальному товаропроизводителю». Оно касалось, в частности, удобрений производства «Новомосковской акционерной компании "Азот"», ООО «Невинномысский Азот», ОАО «Куйбышевазот» и других российских компаний.