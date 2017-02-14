Минэнерго Украины не рассматривает возможность импорта электроэнергии из России

Импорт электроэнергии из России не стоит рассматривать даже в случае возникновения такой необходимости, заявил министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик.

Он добавил, что прошлый год был первым, когда Украина отошла от импорта российской электроэнергии. «Я больше чем уверен, что импорт электроэнергии из России даже не стоит рассматривать... и мы сделаем все, чтобы отказаться от этой позиции», - сказал он в эфире программы «Свобода слова» на телеканале ICTV, отвечая на вопрос о том, рассматривалась ли на заседании антикризисного энергетического штаба возможность импорта электроэнергии из России (цитата по «Интерфаксу»).

В понедельник он заявил в эфире телеканала «112 Украина», что прямой импорт электроэнергии из России либо поставки российского газа на газомазутные блоки электростанций могут стать альтернативными вариантами покрытия дефицита антрацитового угля на Украине в связи с блокадой их поставок из Донбасса.