Контракт на поставку Индии 48 вертолетов Ми-17В5 может быть заключен до конца года

В 2017 г. может быть подписан контракт на поставку Индии 48 вертолетов Ми-17В5, передает ТАСС. Это заявил на выставке «Аэро Индия» в Бангалоре замруководителя холдинга «Вертолеты России» Игорь Чечиков. По его словам, завершается обсуждение окончательных условий сделки. Переговоры ведутся «не первый год».

«Мы надеемся, что в ближайшей перспективе, в этом году, будет подписан. То есть он сейчас находится на финальной стадии и, по сути, как я понимаю, сейчас речь идет только о формальных согласованиях», – сказал Чечиков.

Ранее о планах Индии закупить у России 48 вертолетов Ми-17 говорил министр обороны страны.

По словам представителя «Вертолетов России», сейчас в Индии используется около 400 вертолетов Ми-17 и около 150 Ми-17В5. Ми-8МТВ-5/Ми-17В5 предназначены для перевозки личного состава, а также груза внутри кабины и на внешней подвеске. Они могут использоваться для спасательных операций, а также нести вооружение.