Посол России в Каракасе: Увеличение доли «Роснефти» в Petromonagas не предмет для обсуждения депутатов

По мнению посла России в Каракасе Владимира Заемского, в увеличении доли «Роснефти» в совместном с государственной PDVSA (Petróleos de Venezuela) предприятии Petromonagas нет предмета для рассмотрения Национальной ассамблеи Венесуэлы. Мнение дипломата приводит «Прайм». «У них нет причины для обвинений в том, что мы нарушили какие-то положения местного законодательства, поскольку речь не идет о создании нового СП, а сделка заключается в рамках уже имеющихся договоренностей, ранее получивших одобрение нацассамблеи, поэтому претензии беспочвенны», – заявил посол.

Заемский напомнил, что вопрос об увеличении доли «Роснефти» до 40% поднимался еще весной 2016 г., еще до того, как Верховный суд Венесуэлы вынес в отношении парламента определение о неуважении к другим ветвям власти и нарушении закона и Национальная ассамблея была фактически отстранена от принятия государственных решений. «Тут нет предмета для рассмотрения национальной ассамблеей, поэтому вопрос ей и не передавался», – объяснил дипломат.

Парламент Венесуэлы отказался согласовать увеличение доли «Роснефти» СП Petromonagas и на прошлой неделе принял постановление, объявляющее сделку ничтожной. Сообщалось, что возможную сделку с весны изучал парламентский комитет по нефти и энергетике. Депутаты также усомнились, что цена сделки в $500 млн справедлива. По Конституции сделки с иностранными государствами и компаниями, затрагивающие общественные интересы, должны получить одобрение Национальной ассамблеи, тут такого одобрения дано не было, рассуждают в парламенте. Палата также поручила профильному комитету начать тщательное расследование этой сделки.

«Роснефть» после этого заявила, что не сомневается в законности сделки по увеличению своей доли с 16,7 до 40% в Petromonagas за $500 млн. «Сделка реализована в соответствии с нормами венесуэльского и международного права», – заявил представитель компании.