Топ-менеджеры Glencore и Pioneer, а также экс-глава BHP Billiton вошли в консультативный совет L1 Energy

Состав консультативного совета L1 Energy, нефтегазового подразделения LetterOne (L1), принадлежащей владельцам российской «Альфа-групп», расширился до пяти человек, следует из информации на сайте L1.

В него вошли председатель правления Glencore Тони Хейворд, экс-глава BHP Billiton Чарльз Гудиер и глава Pioneer Natural Resourses Скотт Шеффилд.

Совет покинул Джеймс Хеккет, партнер Riverstone Holdings LLC.

В совет также входят экс-глава британской BP, исполнительный директор L1 Energy лорд Джон Браун, который является его председателем, Стэн Половец (занимал пост главы AAR с 2007 г.) и Эндрю Гаулд (неисполнительный председатель совета директоров BG Group).

L1 Energy занимается развитием активов L1 в области ТЭКа, в частности, входившей в RWE компании Dea (сейчас DEA Deutsche Erdoel) с нефтегазовыми активами. L1 купила компанию в марте 2015 г. у немецкой DEA за 5,1 млрд евро.