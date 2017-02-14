Россельхознадзор опубликовал список продукции из Белоруссии с доптребованиями

Перечень произведенной в Белоруссии продукции, несущей риск распространения африканской чумы свиней (АЧС), к ввозу которой вводятся дополнительные требования, опубликован Россельхознадзором, сообщается на сайте ведомства.

Накануне пресс-секретарь службы Юлия Мелано сообщила «РИА Новости», что ведомство вводит дополнительные ограничения при ввозе из Белоруссии продукции, несущей риск распространения АЧС. Ввозимая продукция должна сопровождаться соответствующим разрешением на ввоз.

В перечень подконтрольных товаров, которые ввозятся на территорию России из Белоруссии, в отношении которых будет применяться дополнительная мера в виде разрешения на ввоз, входят свиньи живые, свежая, охлажденная или замороженная свинина, пищевые субпродукты свиней и свиной жир.

Кроме того, в список попали колбасы и аналогичные продукты из мяса, мясных субпродуктов или крови, пищевая мука тонкого и грубого помола из мяса или мясных субпродуктов, твердая и мягкая пшеница, рожь, ячмень, овес, кукуруза, соевые бобы, мука тонкого и грубого помола из семян или плодов масличных культур, кроме семян горчицы, которая используется для кормления животных, макаронные изделия с начинкой, содержащие колбасу, мясо, мясные субпродукты или кровь.

Также список включает сыры плавленые и прочие готовые пищевые продукты, содержащие колбасу, мясо, мясные субпродукты, кровь или любую комбинацию этих продуктов, оборудование и приспособления для перевозки, разведения, временной передержки животных всех видов и оборудование для транспортировки продукции животного происхождения, бывшие в употреблении, а также охотничьи трофеи и чучела, в том числе прошедшие таксидермическую обработку или законсервированные.