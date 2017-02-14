Умер член совета директоров «Лукойла» Гульельмо Москато

Умер член совета директоров «Лукойла» Гульельмо Москато после продолжительной болезни, сообщила пресс-служба компании. Ему было 80 лет.

Москато посвятил работе в нефтяной отрасли более 50 лет, заслужив репутацию одного из наиболее авторитетных менеджеров, говорится в сообщении. В числе его достижений - реализация нефтегазовых проектов в Италии, Алжире, Египте, Иране, Казахстане, Нигерии, Ливии и других странах.

С 2011 г. Москато работал в совете директоров «Лукойла», принимал участие в работе комитета по стратегии и инвестициям.