«Татнефть» намерена довести долю в банке «Зенит» до 74,2%

«Татнефть» обратилась в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) с ходатайством разрешить приобрести 41,74% голосующих акций банка «Зенит» и довести долю до 74,17%, следует из картотеки дел ведомства.

Как сообщалось ранее, акционеры банка «Зенит» на внеочередном собрании 3 февраля приняли решение увеличить уставный капитал банка на 14 млрд руб. в пользу компании. Увеличение капитала банка предполагалось произвести в том числе за счет конвертации в капитал субординированных займов на сумму около 9 млрд руб., ранее предоставленных банку «Зенит» группой «Татнефть».

Как сообщали в банке, завершить все необходимые для этого корпоративные процедуры планируется до 1 июля 2017 г.

Доля «Татнефти» в акционерном капитале банка «Зенит» сейчас составляет 50,4%. В июне 2016 г. после допэмиссии банка она составляла 48,79%. Впоследствии доля увеличилась в рамках обязательного предложения.

Банк «Зенит» учрежден в декабре 1994 г. компанией «Татнефть», Академией народного хозяйства при правительстве РФ и группой юридических лиц. Председателем совета директоров банка является генеральный директор «Татнефти» Наиль Маганов.