Дайджест Financial Times и The Wall Street Journal от 14 февраля 2017 года

Политика

Майкл Флинн ушел в отставку с поста советника президента США Дональда Трампа по национальной безопасности из-за того, что тайно обсуждал санкции с послом России. Он занимал должность меньше месяца читать на WSJ.com читать на FT.com

Федеральный судья в штате Вирджиния частично заблокировала иммиграционный указ Трампа и заявила, что он, вероятно, является неконституционным читать на WSJ.com

Из-за антикоррупционной кампании Пекина многие богатые китайцы стремятся получить второе гражданство, но даже оно не может гарантировать им защиту от властей читать на FT.com

Старший сводный брат лидера Северной Кореи Ким Чен Ына убит в аэропорту Малайзии двумя женщинами с помощью отравленных игл. Они скрылись с места происшествия читать на FT.com

Экономика

Белый дом хочет использовать новую тактику, чтобы заставить Китай не девальвировать юань ради увеличения экспорта. Теперь Вашингтон будет стараться избегать прямой конфронтации, чтобы не испортить отношения со своим крупнейшим торговым партнером читать на WSJ.com

Сенат в понедельник утвердил кандидатуру Стивена Мнучина на пост министра финансов США читать на WSJ.com

Страны ЕС и другие торговые партнеры США готовятся подать жалобу в ВТО на план республиканцев по введению пограничного налога, которым будет облагаться импорт и от которого будут освобождены экспортеры. Это может стать крупнейшим спором в истории ВТО читать на FT.com

Греция планирует нанять Rothschild своим консультантом по вопросам долга на фоне продолжающихся разногласий с кредиторами читать на FT.com

Мексиканское песо – одна из самых ликвидных валют развивающихся стран, поэтому инвесторы использовали ее для хеджирования на этих рынках. Но в последние месяцы курс песо стал сильно зависеть от Трампа, поэтому инвесторы стали сомневать в том, что песо может и дальше выполнять эту роль читать на WSJ.com

Крупный план

Предлагаемая республиканцами налоговая реформа в США угрожает разделить американские корпорации на два лагеря, поставив экспортеров против импортеров. До победы Трампа на выборах мало кто обращал внимание на это предложение читать на FT.com

Немногие за пределами Вашингтона слышали об Эване Моррисе. Впервые попав в Белый дом при Билле Клинтоне во время стажировки, он уже в 27 лет стал одним из самых влиятельных лоббистов в Вашингтоне. Но теперь минюст и ФБР подозревают Морриса в краже миллионов долларов у его работадателей Roche и Genentech читать на WSJ.com

Индустрия

Планируемая Трампом программа инфраструктурных инвестиций на $1 трлн включает в себя использование американских материалов. Но некоторые производители стали, имеющие заводы в США, обеспокоены тем, что их продукция все равно не будет считаться «американской» из-за своеобразной интерпретации этого термина властями читать на WSJ.com

Rolls-Royce подтвердил, что получил рекордный годовой убыток в размере 4,6 млрд фунтов. Он связан с ослаблением фунта и выплатой 671 млн фунтов для урегулирования обвинений в коррупции читать на FT.com читать на WSJ.com

Автомобили

PSA Group, выпускающая автомобили Peugeot и Citroen, ведет переговоры c General Motors о покупке Opel. О сделке может быть объявлено в ближайшие дни читать на WSJ.com читать на FT.com

Tesla начнет принимать в ОАЭ онлайн-заказы на свои электромобили Model S и Model X. Таким образом, она впервые выходит на потенциально крупный рынок Ближнего Востока читать на WSJ.com

Планы химической компании Ineos выпустить внедорожник, похожий на Land Rover Defender, подверглись критике. Председатель совета директоров компании Джим Рэтклифф является большим поклонником этого автомобиля, выпуск которого прекратился в прошлом году. Но специалисты считают это тщеславным проектом читать на FT.com

Энергоресурсы

Для оценки успешности сокращения нефтедобычи ОПЕК трейдерам теперь приходится не только следить за данными картеля, но и анализировать данные в США и других странах. Так, нефть Brent в понедельник подешевела на 2%, несмотря на оптимистичные данные ОПЕК. Из-за такой сложной математики цены на нефть в последние месяцы колеблются в пределах $51-56 за баррель читать на WSJ.com

Акции Toshiba во время торгов во вторник подешевели более чем на 8% из-за того, что она предупредила о списании $6,3 млрд в подразделении, занимающемся атомной энергетикой, и отложила публикацию своих финансовых результатов. Это связано с расследованием заявлений осведомителя о возможных нарушениях в действиях руководства этого подразделения. Председатель Toshiba Сигэнори Сига в среду уйдет в отставку читать на WSJ.com читать на FT.com

Финансы

Убыток Credit Suisse в IV квартале превзошел прогнозы аналитиков и составил 2,3 млрд швейцарских франков, так как банк договорился заплатить крупную сумму для урегулирования обвинений в продаже проблемных ипотечных ценных бумаг накануне финансового кризиса. Credit Suisse также планирует сократить в этом году 5500 человек, но удачное для банка начало 2017 г. вселяет оптимизм читать на WSJ.com читать на FT.com

Гособлигации Франции дешевеют на фоне приближения президентских выборов, в отличие от французских акций и корпоративных облигаций. Это связано с тем, что паникующим иностранным инвесторам принадлежит почти две трети гособлигаций, но менее трети акций и корпоративных облигаций читать на WSJ.com

Совокупная капитализация компаний в индексе S&P 500 превысила $20 трлн читать на FT.com

Проблемный британский Co-operative Bank в понедельник выставил себя на продажу, либо его приобретет Банк Англии. Но его инвесторы в любом случае понесут убытки. Вопрос в том, насколько большими они будут. Это станет проверкой для европейской системы спасения банков читать на WSJ.com

Инвесторы воодушевлены перспективами смягчения регулирования финансового сектора при Трампе, поэтому они снова подают заявки на создание новых банков в США. В последние годы заявок почти не было читать на FT.com

Американские регуляторы на полгода отложили новые правила на рынке деривативов, которые должны были вступить в силу 1 марта. Они сделали это из-за опасений, что многие участники рынка не будут иметь доступ к нему, так как не успели подготовиться к новым стандартам читать на FT.com

Технологии

Котировки акций Apple на момент закрытия торгов в понедельник достигли рекордного уровня, благодаря чему рыночная капитализация компании составила почти $700 млрд. Это связано с высокими ожиданиями инвесторов от следующего iPhone, который выйдет спустя 10 лет после первой модели читать на WSJ.com читать на FT.com

Прокуратура Южной Кореи снова хочет получить ордер на арест наследника империи Samsung Ли Чжэ Ёна. В понедельник его допрашивали 15 часов в связи с коррупционным скандалом читать на WSJ.com

Объем мобильных платежей в Китае в 2016 г. вырос в три с лишним раза примерно до $5,5 трлн. Это в 50 раз больше, чем в США, показывают исследования читать на FT.com

Стартап Dreamscape Immersive, который поддерживают Стивен Спилберг и три голливудские киностудии, планирует открыть осенью первую площадку для коллективных игр в виртуальной реальности в одном из торговых центров Лос-Анджелеса. В 2018 г. он хочет открыть больше таких площадок читать на WSJ.com

Time Warner и другие медиакомпании инвестируют в стартап 8i, чья технология позволяет помещать голограммы реальных людей в приложения виртуальной и дополненной реальности читать на FT.com

Amazon выпустил новый сервис Chime, позволяющий проводить видеоконференции и рассчитанный на корпоративных клиентов. Таким образом, Amazon будет конкурировать в этой области с Microsoft и Сisco читать на WSJ.com

Гендиректору IBM Джинни Рометти из-за критики пришлось отправить своим сотрудникам письмо, в котором она выступила в защиту своего решения быть советником Трампа читать на WSJ.com

Медиабизнес

Walt Disney прекращает сотрудничество с PewDiePie, звездой YouTube, после того как он опубликовал несколько видеороликов с антисемитскими шутками и нацистской символикой читать на WSJ.com

Потребительский рынок

Ритейлеры и платежные компании выступают против предложения ЕС, которое обяжет покупателей вводить в целях безопасности дополнительную информацию для онлайн-покупок на сумму свыше 10 евро. Они утверждают, что из-за этого неудобства онлайн-продажи могут сократиться более чем на 11 млрд евро в год читать на WSJ.com

Plenty United и другие стартапы в Калифорнии хотят выращивать овощи и фрукты в гигантских высокотехнологичных помещениях. Это позволит собирать высокие урожаи вблизи от покупающих продукты магазинов и ресторанов и вне зависимости от погодных условий читать на WSJ.com

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