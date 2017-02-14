Доходы членов правления «Газпрома» снизились впервые за пять лет

Суммарные доходы членов правления «Газпрома» в 2016 г. снизились на 9,4% до 2,449 млрд руб., сообщается в отчете концерна.

До этого снижение выплат менеджерам (номинальное - до 1,067 млрд руб. с 1,088 млрд руб.) наблюдалось пять лет назад - по итогам 2012 г. по отношению к 2011 г. За 2015 г. суммарные выплаты правлению и совету директоров «Газпрома» выросли на 9% до 4,8 млрд руб., по итогам 2014 г. выплаты выросли почти вдвое – до 4,4 млрд руб.

Всего в правлении «Газпрома» 17 участников. В пересчете на одного члена правления средний годовой доход за 2016 г. складывается на уровне 128 млн руб., а среднемесячный - свыше 10 млн руб. Топ-менеджеры «Газпрома» получают вознаграждение не только в головной компании, но также в советах директоров многочисленных «дочек». По итогам 2015 г. 60% доходов менеджмента было обеспечено выплатами головной компании, а остальное - выплатами со стороны группы.