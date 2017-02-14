Анонс «Ведомостей» на 15 февраля 2017 года
В завтрашнем номере газеты и на сайте www.vedomosti.ru вы сможете узнать подробности о том, что
рубль отвязывается от нефти;
россияне получают из госбюджета больше денег, чем во времена СССР;
Марин Ле Пен добивается того же, что и ее отец, но научилась говорить дипломатично.
А также читайте эксклюзив «Ведомостей»: кто выиграет, когда гендиректоров выведут из-под действия трудового кодекса
и статью на полосе «Комментарии»: чем похожи протесты в Бухаресте и Болотная.
И это лишь малая часть информации, которую предлагают вам завтрашние «Ведомости».