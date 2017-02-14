Анонс «Ведомостей» на 15 февраля 2017 года

В завтрашнем номере газеты и на сайте www.vedomosti.ru вы сможете узнать подробности о том, что

рубль отвязывается от нефти;

россияне получают из госбюджета больше денег, чем во времена СССР;

Марин Ле Пен добивается того же, что и ее отец, но научилась говорить дипломатично.

А также читайте эксклюзив «Ведомостей»: кто выиграет, когда гендиректоров выведут из-под действия трудового кодекса

и статью на полосе «Комментарии»: чем похожи протесты в Бухаресте и Болотная.

И это лишь малая часть информации, которую предлагают вам завтрашние «Ведомости».

Анонс «Ведомостей» на 14 февраля 2017 года
Анонс «Ведомостей» на 13 февраля 2017 года
Анонс «Ведомостей» на 10 февраля 2017 года
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