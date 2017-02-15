Государство намерено продать долю в терминале частной авиации «Внуково-3»

Государство намерено выйти из капитала ОАО «Авиа-Бизнес-Терминал» (АБТ), управляющего терминалом деловой авиации «Внуково-3», следует из плана приватизации на 2017-2019 гг., опубликованного сегодня на сайте правительства.

На конец 2016 г. у государства в лице Росимущества было 26% в уставном капитале АБТ. Пакеты на 30% и 37% акций находились в собственности ООО «Внуково-Альянс» и «АНК», принадлежащих частным собственникам аэропорта «Внуково» (Виталий Ванцев, Владимир Скоч).

Комплекс «Внуково-3» открыт в 2004 г. на месте бывшего ведомственного терминала Роскосмоса. Комплекс включает два VIP-терминала, перронный и ангарный комплексы на 250 воздушных судов, автопарковку. В 2015 г. терминал принял 34 682 рейса и зафиксировал пассажиропоток в 117 781 человек.